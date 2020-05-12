МОН расширил перечень вузов с упрощенным вступлением для выпускников с Донбасса и Крыма

Иллюстративное фото (УНИАН)

77 вузов подчинены Министерству образования

В текущем году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как сообщается, 77 вузов подчинены Минобразования, а 14 - другим ведомствам: Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики.

"Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения внешнего независимого оценивания", - заявил начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

Отмечается, что упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма (Автономной Республики Крым и города Севастополя) и Донбасса (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений.

Поступающие из Крыма участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с Донбасса поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Напомним, ранее сообщалось, что проведение ВНО в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля. При этом накануне должно состояться пробное тестирование.

Кроме того, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август месяц.