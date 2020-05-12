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В Минобразования назвали даты проведения ВНО

Новости » Общество     12.05.2020 - 14:10
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Тестирование должно пройти с 25 июня по 17 июля

Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля. Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

По ее словам, накануне ВНО должно состояться пробное тестирование.

"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сказала Мандзий.

Также в МОН сообщили, что в ближайшее время университеты должны опубликовать условия и сроки приема на учебу абитуриентов.

"Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО", - отметила и.о. министра.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август месяц.

До этого планировалось, что проведение ВНО состоится в пределах 28 июля - 11 августа.

Теги Новости Украины МОНВНОвступительная кампания
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