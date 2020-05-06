ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Учебные заведения до 1 сентября уже открываться не будут, - Минздрав

Новости » Общество     06.05.2020 - 15:02
Учебные заведения до 1 сентября уже открываться не будут, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО

Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября. Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня".

Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил он.

Напомним, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что в сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце учебного года.

Как известно, в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что из-за карантина учебный год в школах завершится дистанционно. По ее словам, учебный год будет завершен 1 июня.

Ранее также сообщалось, что участники, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 километров от заведения, смогут изменить место сдачи ВНО. Как сообщается, такая возможность будет предоставляться с 6 по 18 мая.

В Словакии ослабили карантинные меры Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинучебные заведения
News
On Top