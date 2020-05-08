ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине перенесли на месяц вступительную кампанию

Новости » Общество     08.05.2020 - 17:58
В Украине перенесли на месяц вступительную кампанию
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вступительная кампания стартует с 1 августа

Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Отмечается, что все даты с учетом прогнозов по развитию эпидемиологической ситуации были перенесены на август месяц.

"Так, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа", - сообщили в МОН.

Также изменения позволяют подавать на вакантные бюджетные места лицам, у которых один из родителей был полицейским и считается погибшим или без вести пропавшим лицом при исполнении им служебных обязанностей. Также право на поступление на бюджет имеют иностранцы и лица без гражданства по итогам ВНО.

Ранее РБК-Украина писало, что в МОН изменили условия подачи документов абитуриентам. Теперь контрактники смогут подать вступительные документы дистанционно.

Также сообщалось, что в МОН определили предварительные даты проведения ВНО. Оценивание состоится в пределах 28 июля - 11 августа, в зависимости от того, когда пройдет карантин.

Теги Новости Украины вступительная кампанияМОНперенос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь