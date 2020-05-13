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У Міносвіти назвали терміни завершення реєстрації на ЗНО

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 15:12
У Міносвіти назвали терміни завершення реєстрації на ЗНО
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Проведення ЗНО планується з 25 червня по 17 липня

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні завершується 18 травня. Про це на засіданні уряду повідомила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на даний момент Міносвіти готується до проведення ЗНО в період з 25 червня по 17 липня.

"Що стосується ЗНО, ми йдемо за першим сценарієм, тобто ми проводимо з 25 червня по 17 липня, пробне ЗНО - орієнтовно 15 і 17 червня. Що стосується можливості реєстрації на ЗНО, то з 6 по 18 травня є можливість реєстрації на ЗНО ближче до пункту реєстрації учасника. Більше 1 500 пунктів тестування будуть забезпечені безпечними умовами", - повідомила Мандзій.

Раніше РБК-Україна писало, що МОН розширив перелік вишів спрощеним надходженням для випускників з Донбасу та Криму. Список був розширений до 91 університету.

Також повідомлялося, що в Україні перенесли вступну кампанію на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати змістилися на серпень.

Крім цього у Міносвіти зазначили, що до 1 вересня навчальні заклади України вже відкриватися не будуть.

Теги Новини України МОНВНОвступна кампанія
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