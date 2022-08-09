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В Минобороны Украины сделали заявление по взрывам в оккупированном Крыму

Новина українською →
Крsv, Вторник 09 августа 2022 18:55
В Минобороны Украины сделали заявление по взрывам в оккупированном Крыму Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. Не исключается провокация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

По ее словам, факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК", - добавила Маляр.

9 августа в Крыму раздались взрывы на авиабазе "Саки". Тут, на авиабазе в Новофедоровке дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, которые совершают налеты на материковую Украину.

В общей сложности сообщалось о пяти пострадавших в результате взрывов в Крыму, которых доставили в больницу. Согласно заявлению местных "властей", их жизни ничего не угрожает. Позже стало известно об одном погибшем.

Подробнее о взрывах в Крыму 9 августа - в материале РБК-Украина.

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