В Минобороны Украины сделали заявление по взрывам в оккупированном Крыму

Минобороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. Не исключается провокация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

По ее словам, факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК", - добавила Маляр.