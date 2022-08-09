ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за взрывов на авиабазе в Крыму пострадали 5 человек

Новина українською →
Крым, Вторник 09 августа 2022 17:58
Из-за взрывов на авиабазе в Крыму пострадали 5 человек Фото: взрывы на авиабазе в Крыму (t_me_chp_crimea)
Автор: Александр Мороз

В результате взрывов на авиабазе в Крыму пострадали не менее пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как сообщает так называемое "министерство здравоохранения" Крыма, после взрывов на аэродроме в Новофедоровке у больницу доставили пятерых пострадавших, в том числе ребенка.

Также сообщается, что угрозы их жизни нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму произошло около 10 взрывов на авиабазе в Новофедоровке. Российская сторона сначала утверждала, что пострадавших нет.

Также стало известно об эвакуации жителей Сакского района.

Все подробности об инциденте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Взрыв
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины