Из-за взрывов на авиабазе в Крыму пострадали 5 человек
В результате взрывов на авиабазе в Крыму пострадали не менее пяти человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Как сообщает так называемое "министерство здравоохранения" Крыма, после взрывов на аэродроме в Новофедоровке у больницу доставили пятерых пострадавших, в том числе ребенка.
Также сообщается, что угрозы их жизни нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму произошло около 10 взрывов на авиабазе в Новофедоровке. Российская сторона сначала утверждала, что пострадавших нет.
Также стало известно об эвакуации жителей Сакского района.
Все подробности об инциденте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".
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