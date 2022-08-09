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В Міноборони України зробили заяву по вибухам в окупованому Криму

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Україна, Вівторок 09 серпня 2022 18:55
В Міноборони України зробили заяву по вибухам в окупованому Криму Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони України не може встановити причину займання на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - розповіла вона.

За її словами, факт пожежі може бути використаний Росією в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК", - додала Маляр.

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки". Тут, в Новофедорівці, дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

Загалом повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів у Криму, яких доставили до лікарні. Згідно із заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує. Пізніше стало відомо про одного загиблого.

Детальніше про вибухи в Криму 9 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

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