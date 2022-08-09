В Міноборони України зробили заяву по вибухам в окупованому Криму

Міноборони України не може встановити причину займання на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - розповіла вона.

За її словами, факт пожежі може бути використаний Росією в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК", - додала Маляр.