В Міноборони України зробили заяву по вибухам в окупованому Криму
Міноборони України не може встановити причину займання на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр.
"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - розповіла вона.
За її словами, факт пожежі може бути використаний Росією в інформаційній війні.
"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК", - додала Маляр.
Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки". Тут, в Новофедорівці, дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.
Загалом повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів у Криму, яких доставили до лікарні. Згідно із заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує. Пізніше стало відомо про одного загиблого.
Детальніше про вибухи в Криму 9 серпня - в матеріалі РБК-Україна.
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