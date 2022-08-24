Минобороны Британии о запрете на выдачу виз россиянам: не правильный путь

Великобритания может ужесточить визовые условия для граждан России, но при этом власти пока не уверены, что прямой запрет - это правильный путь.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Я определенно думаю, что мы можем ужесточить условия выдачи виз. Я не уверен, что прямой запрет - это правильный путь", - заявил он.

Министр добавил, что вопрос запрета выдачи виз россиянам должен рассматривать министр внутренних дел.

"Мне не нравится, и я уверен, что никому из ваших слушателей не нравится смотреть, как жены олигархов или жены российских высокопоставленных чиновников отдыхают в Греции или на юге Франции, или на супер-яхтах по всему миру, в то время как их армия совершает военные преступления в Украине", - заявил он.

Напомним, министры иностранных дел Европейского союза обсудят визовые санкции для граждан России на встрече 31 августа.

Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

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