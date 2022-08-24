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Міноборони Британії про заборону на видачу віз росіянам: не правильний шлях

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Лондон, Середа 24 серпня 2022 14:52
Міноборони Британії про заборону на видачу віз росіянам: не правильний шлях Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія може посилити візові умови для громадян Росії, але при цьому влада поки не впевнені, що пряма заборона - це правильний шлях.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я безумовно думаю, що ми можемо посилити умови видачі віз. Я не впевнений, що пряма заборона - це правильний шлях", - заявив він.

Міністр додав, що питання заборони видачі віз росіянам повинен розглядати міністр внутрішніх справ.

"Мені не подобається, і я впевнений, що нікому з ваших слухачів не подобається дивитися, як дружини олігархів або дружини російських високопоставлених чиновників відпочивають в Греції або на півдні Франції, або на суперяхтах по всьому світу, в той час, як їх армія здійснює воєнні злочини в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять візові санкції для громадян Росії на зустрічі 31 Серпня.

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

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