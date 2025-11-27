Міноборони Туреччини висловилося щодо розгортання військ в Україні
Будь-які обговорення розгортання турецьких військ в Україні можливі лише після досягнення припинення вогню між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше, 25 листопада, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у складі сил можуть бути французькі, британські та турецькі солдати.
Анкара, яка підтримувала дружні відносини як з Москвою, так і з Києвом під час війни, наголосила, що готова обговорювати таке розгортання лише після визначення умов його реалізації.
"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлено угоди про припинення вогню. Після цього необхідно встановити рамки місії з чітким мандатом, а також визначити обсяг внеску кожної країни", - йдеться у заяві турецького Міноборони на брифінгу для преси.
Що передувало
У вівторок 25 листопада президент Франції Еммануель Макрон сказав, що союзники можуть розгорнути сили підтримки в Україні відразу після підписання мирної угоди з Росією.
Макрон переконаний, що не буде міцного миру, якщо українська армія буде обмежена у своїх можливостях самооборони і стримування будь-якої агресії.
Президент Франції зазначив, що сили підтримки можуть бути розгорнуті подалі від фронту, наприклад у Києві або Одесі.
Велика Британія також підтвердила свою позицію про готовність розмістити війська в Україні після припинення вогню.
Іноземні війська в Україні
4 вересня в Парижі відбулася зустріч "коаліції рішучих" за участю президента України Володимира Зеленського, де обговорили можливі майбутні гарантії безпеки для України, спрямовані на забезпечення справедливого і міцного миру.
Десять держав "коаліції рішучих" офіційно погодилися сформувати сили підтримки, які мають бути розгорнуті в Україні одразу після того, як буде припинено вогонь - чи то у форматі перемир’я, чи то мирної угоди.