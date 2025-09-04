У Парижі почалась зустріч "коаліції рішучих", на засідання приїхав Віткофф

Сьогодні у четвер, 4 вересня у Парижі розпочалася зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Засідання проходить в Єлисейському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde та The Guardian .

Участь у роботі коаліції бере спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. До складу об’єднання входять близько тридцяти держав, переважно європейських.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа ще у середу ввечері для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Макрона, зустріч покликана "завершити узгодження надійних гарантій безпеки для України". Водночас він зазначив, що зал повний, а деякі лідери приєднуються до дискусії онлайн.

Після короткого вступного слова Макрона представників ЗМІ попросили залишити зал. Очікується, що лідери проведуть обговорення з Трампом та нададуть брифінг для преси після завершення зустрічі.

Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував відео початку зустрічі "коаліції рішучих".

"Сьогодні перед зустріччю коаліції. Зараз вона триває. Ми наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України на довгострокову перспективу та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони вже зараз", - зазначив президент.