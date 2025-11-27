Минобороны Турции высказалось о развертывании войск в Украине

Любые обсуждения развертывания турецких войск в Украине возможны только после достижения прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сначала между Россией и Украиной должно быть установлено соглашение о прекращении огня. После этого необходимо установить рамки миссии с четким мандатом, а также определить объем вклада каждой страны", - говорится в заявлении турецкого Минобороны на брифинге для прессы.

Анкара, которая поддерживала дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом во время войны, подчеркнула, что готова обсуждать такое развертывание только после определения условий его реализации.

Ранее, 25 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в составе сил могут быть французские, британские и турецкие солдаты.

Что предшествовало

Во вторник 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что союзники могут развернуть силы поддержки в Украине сразу после подписания мирного соглашения с Россией.

Макрон убежден, что не будет прочного мира, если украинская армия будет ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии.

Президент Франции отметил, что силы поддержки могут быть развернуты подальше от фронта, например в Киеве или Одессе.

Великобритания также подтвердила свою позицию о готовности разместить войска в Украине после прекращения огня.

Иностранные войска в Украине

4 сентября в Париже состоялась встреча "коалиции решительных" с участием президента Украины Владимира Зеленского, где обсудили возможные будущие гарантии безопасности для Украины, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира.

Десять государств "коалиции решительных" официально согласились сформировать силы поддержки, которые должны быть развернуты в Украине сразу после того, как будет прекращен огонь - то ли в формате перемирия, то ли мирного соглашения.