У Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину масованого удару по Україні

Масований обстріл РФ в ніч на 14 листопада

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет, серед яких - "Циркон", "Калібри", "Кинджали" та "Іскандери".

Пошкоджені десятки житлових будинків, постраждали цивільні об’єкти. Також у Києві під час обстрілу уламками було пошкоджено посольство Азербайджану. За попередніми даними, внаслідок нічного масованого обстрілу Києва, дипломатичну установу зачепили уламки ракети типу "Іскандер".

Загалом було 449 повітряних цілей - 19 ракет (13 із них - балістика) та 430 безпілотників різних типів (близько 300 - "Шахеди"). Загалом по Києву в 9 районах були влучання, в тому числі падіння дронів і тощо. Рятувальники працювали фактично по всьому столиці цієї ночі.

Під ворожим обстрілом також були Київська, Харківська та Одеська області. Для атаки на Сумщину російські війська випустили гіперзвукову ракету "Циркон".

На Одещині під ударом опинився об'єкт енергетики, а на Кіровоградщині через пошкодження ЛЕП є масові знеструмлення.