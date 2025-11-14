В Минобороны РФ "нашли" циничную причину массированного удара по Украине

Массированный обстрел РФ в ночь на 14 ноября

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет, среди которых - "Циркон", "Калибры", "Кинжалы" и "Искандеры".

Повреждены десятки жилых домов, пострадали гражданские объекты. Также в Киеве во время обстрела обломками было повреждено посольство Азербайджана. По предварительным данным, в результате ночного массированного обстрела Киева, дипломатическое учреждение задели обломки ракеты типа "Искандер".

Всего было 449 воздушных целей - 19 ракет (13 из них - баллистика) и 430 беспилотников различных типов (около 300 - "Шахеды"). В целом по Киеву в 9 районах были попадания, в том числе падение дронов и тому подобное. Спасатели работали фактически по всей столице этой ночью.

Под вражеским обстрелом также были Киевская, Харьковская и Одесская области. Для атаки на Сумскую область российские войска выпустили гиперзвуковую ракету "Циркон".

В Одесской области под ударом оказался объект энергетики, а в Кировоградской области из-за повреждения ЛЭП есть массовые обесточивания.