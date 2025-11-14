ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ вдарила по енергетиці: у трьох областях значні знеструмлення

П'ятниця 14 листопада 2025 10:40
UA EN RU
РФ вдарила по енергетиці: у трьох областях значні знеструмлення Фото: РФ вдарила по енергетиці, зафіксовані значні знеструмлення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі завдали ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики. В результаті обстрілу є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"В кінці минулої та на початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині", - зазначили в "Укренерго".

Зазначається, що у кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів.

Як діють графіки відключень

Окрім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання.

До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Споживання електроенергії скорочується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 14 листопада, станом на 9:30, воно було на 4,8% нижчим, ніж що і в цей час минулого дня – у четвер. Причина таких змін – встановлення ясної погоди у більшості областей.

Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 13 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 12 листопада.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів, сьогодні до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Враховуючи погодні умови, перенесіть сьогодні енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00, або на нічний час", - додали в "Укренерго".

Масований обстріл України 14 листопада

Нагадаємо, Росія в ніч на 14 листопада завдала масованого удару по ряду регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки РФ стала столиця.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ застосували 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет та 430 дронів різних типів.

Станом на ранок у Києві відомо про 26 постраждалих та чотирьох загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ.

Більше кадрів з місця російських ударів у Києві – у фоторепортажі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Графіки відключення світла Ракетний удар
Новини
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе