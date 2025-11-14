ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ атакувала Кіровоградщину: без світла залишились місто та ще 16 населених пунктів

П'ятниця 14 листопада 2025 08:59
РФ атакувала Кіровоградщину: без світла залишились місто та ще 16 населених пунктів Фото: РФ вночі атакувала Кіровоградщину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок нічної комбінованої атаки у Кіровоградській області було пошкоджено ЛЕП, без світла залишилось 16 населених пунктів та частково Новоукраїнка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Без світла 16 населених пунктів, та частково Новоукраїнка", - зазначив Райкович.

За його словами, бригади РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступили до відновлення електропостачання.

Згодом глава Кіровоградської ОВА повідомив, що електропостачання населених пунктів Новоукраїнського району було відновлене.

Удари РФ по енергетиці

Російські війська в останні місяці посилили удари по енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого у більшості регіонів вводяться графіки відключень світла.

Так, в Україні посилили відключення після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада із застосуванням дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".

Згідно із повідомленням "Центренерго", цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики розпочинали відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

В понеділок, 10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.

