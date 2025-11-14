ua en ru
У Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину масованого удару по Україні

П'ятниця 14 листопада 2025 12:35
UA EN RU
У Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину масованого удару по Україні Фото: у Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину масованого удару по Україні (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

У Росії придумали цинічну причину масованого удару по Україні та зазначили, що нібито "відповідали" на удари по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики України, які забезпечують їх роботу", - заявили у Міноборони РФ.

Масований обстріл РФ в ніч на 14 листопада

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет, серед яких - "Циркон", "Калібри", "Кинджали" та "Іскандери".

Пошкоджені десятки житлових будинків, постраждали цивільні об’єкти. Також у Києві під час обстрілу уламками було пошкоджено посольство Азербайджану. За попередніми даними, внаслідок нічного масованого обстрілу Києва, дипломатичну установу зачепили уламки ракети типу "Іскандер".

Загалом було 449 повітряних цілей - 19 ракет (13 із них - балістика) та 430 безпілотників різних типів (близько 300 - "Шахеди"). Загалом по Києву в 9 районах були влучання, в тому числі падіння дронів і тощо. Рятувальники працювали фактично по всьому столиці цієї ночі.

Під ворожим обстрілом також були Київська, Харківська та Одеська області. Для атаки на Сумщину російські війська випустили гіперзвукову ракету "Циркон".

На Одещині під ударом опинився об'єкт енергетики, а на Кіровоградщині через пошкодження ЛЕП є масові знеструмлення.

