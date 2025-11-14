В Минобороны РФ "нашли" циничную причину массированного удара по Украине

В России придумали циничную причину массированного удара по Украине и отметили, что якобы "отвечали" на удары по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу", - заявили в Минобороны РФ.

Массированный обстрел РФ в ночь на 14 ноября

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет, среди которых - "Циркон", "Калибры", "Кинжалы" и "Искандеры".

Повреждены десятки жилых домов, пострадали гражданские объекты. Также в Киеве во время обстрела обломками было повреждено посольство Азербайджана. По предварительным данным, в результате ночного массированного обстрела Киева, дипломатическое учреждение задели обломки ракеты типа "Искандер".

Всего было 449 воздушных целей - 19 ракет (13 из них - баллистика) и 430 беспилотников различных типов (около 300 - "Шахеды"). В целом по Киеву в 9 районах были попадания, в том числе падение дронов и тому подобное. Спасатели работали фактически по всей столице этой ночью.

Под вражеским обстрелом также были Киевская, Харьковская и Одесская области. Для атаки на Сумскую область российские войска выпустили гиперзвуковую ракету "Циркон".

В Одесской области под ударом оказался объект энергетики, а в Кировоградской области из-за повреждения ЛЭП есть массовые обесточивания.