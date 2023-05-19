У Міноборони РФ заявили, що Шойгу побував на Запорізькому напрямку

У відомстві заявили, що Шойгу "проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Запорізькому напрямі".

Зокрема, він заслухав доповіді командувача угрупуванням та офіцерів штабу з поточної обстановки, характеру дій противника та виконання солдатами бойових завдань на основних тактичних напрямках.

Шойгу також провів нараду з командувачем угрупуванням, на якому зазначив нібито "високу ефективність виявлення та поразки військової техніки та скупчень особового складу противника на основних напрямках угруповання".

Міністр оборони РФ наказав продовжувати ведення розвідки для "розкриття планів противника та припинення їхньої реалізації".

Нагадаємо, вчора радника мера Маріуполя Петра Андрющенка повідомляв, що окупанти проводять тренування у передмісті, оскільки хочуть створити "картину передової" перед приїздом Шойгу.

Додамо, що 18 квітня російські пропагандисти писали про нібито візит диктатора Володимира Путіна на окуповані території Херсонської та Луганської областей України.

Крім того, у березні пропагандисти прозвітували про "візит" до захопленого Криму та Маріуполя.

При цьому керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що окуповані території відвідував двійник Путіна.

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