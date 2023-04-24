Путін чи двійник? Буданов розповів, хто насправді їздив на окуповані території України

Тимчасово окуповані українські території у Херсонській та Луганській областях нещодавно відвідував двійник російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"Так, позавчора (інтерв'ю записано 19 квітня, - ред.) це (поїздка Путіна на окуповані території у Херсонській та Луганській областях - ред.) було, здається", - сказав Буданов.

На питання, чи міг окуповані території їздити двійник, він відповів: "Це залежить від того, що ви хочете вважати Путіним".

"У будь-якому разі це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають", - розповів Буданов.

На уточнююче питання, чи все-таки двійник Путіна відвідував окуповані території, він сказав: "Авжеж, відвідував".

Нагадаємо, 18 квітня російські пропагандисти відзвітували про візит диктатора Володимира Путіна на окуповані території України. Повідомлялося, що той побував у Херсонській області та Луганській.

Додамо, що до цього, у березні російські пропагандисти також повідомляли про "візит" Путіна на окуповані території України. Тоді він побував у захопленому Криму на річницю окупації півострова військами РФ. А також їздив у Маріуполь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.