В Минобороны РФ заявили, что Шойгу побывал на Запорожском направлении

В Минобороны РФ заявили, что министр Сергей Шойгу якобы "проинспектировал" российских военных на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В ведомстве заявили, что Шойгу "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении".
В частности, он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении солдатами боевых задач на основных тактических направлениях.
Шойгу также провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил якобы "высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки".
Министр оборони РФ приказал продолжать ведение разведки для "вскрытия планов противника и пресечения их реализации".
Напомним, вчера советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко сообщал, что оккупанты проводят тренировки в пригороде, так как хотят создать "картину передовой" перед приездом Шойгу.
Добавим, что 18 апреля российские пропагандисты писали о якобы визите диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.
Кроме того, в марте пропагандисты отчитались о "визите" в захваченный Крым и Мариуполь.
При этом руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что оккупированные территории посещал двойник Путина.
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