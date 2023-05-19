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В Минобороны РФ заявили, что Шойгу побывал на Запорожском направлении

Фото: министр обороны Росси Сергей Шойгу (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

В Минобороны РФ заявили, что министр Сергей Шойгу якобы "проинспектировал" российских военных на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве заявили, что Шойгу "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении".

В частности, он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении солдатами боевых задач на основных тактических направлениях.

Шойгу также провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил якобы "высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки".

Министр оборони РФ приказал продолжать ведение разведки для "вскрытия планов противника и пресечения их реализации".

Напомним, вчера советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко сообщал, что оккупанты проводят тренировки в пригороде, так как хотят создать "картину передовой" перед приездом Шойгу.

Добавим, что 18 апреля российские пропагандисты писали о якобы визите диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.

Кроме того, в марте пропагандисты отчитались о "визите" в захваченный Крым и Мариуполь.

При этом руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что оккупированные территории посещал двойник Путина.

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Российская ФедерацияМинистерство обороны РФЗапорожская областьСергей Шойгу