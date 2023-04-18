Роспропаганда заявила про "візит" Путіна в окуповані Херсонську та Луганську області

Російські пропагандисти сьогодні вранці відзвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України. Він нібито побував у Херсонській області та Луганській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

Прокремлівські видання стверджують, що сьогодні Путін побував у штабі угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку.

Також диктатор після цього начебто вирушив до штабу Національної гвардії "Схід", що знаходиться в окупованій Луганській області.

Відомо, що Путін заслухав доповіді генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського та командувача угрупування генерал-полковника Олега Макаревича та інших воєначальників.

При цьому росЗМІ пишуть, що диктатора цікавила обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У мережі тим часом публікують кадри з так званої "поїздки" Путіна.

Нагадаємо, що 18 березня російські пропагандисти також повідомляли про "візит" Путіна на окуповані території України. Тоді він нібито побував у захопленому Криму на річницю окупації півострова військами РФ. А також нібито їздив у Маріуполь.

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