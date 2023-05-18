Створюють "картину передової". Росіяни розпочали тренування під Маріуполем до візиту Шойгу
Російські окупанти проводять тренування під Маріуполем. Таким чином вони хочуть створити "картину передової" перед приїздом глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
Сьогодні, 18 травня, вранці він розповів, що на півночі від тимчасово окупованого міста у напрямку Волновахи росіяни розпочали тренування із застосуванням ствольної артилерії. Через це там лунають вибухи.
"А ось і причина сьогоднішнього тренування в Маріуполі. Просто росіяни створюють картинку "на передовій" для візиту Шойгу. Скаржаться, що змушені витрачати такі потрібні на передові снаряди", - уточнив Андрющенко.
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Він також прикріпив перехоплення розмови російського солдата, який розповів, що вчора, 17 травня, військовим видали снаряди, а сьогодні підняли о 6-й ранку і змусили стріляти в поле. Окупант уточнив, що це пов'язано з приїздом Шойгу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі 24 квітня зафіксували активність авіації. Вона була пов'язана із візитом віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна.
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