ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські пропагандисти заявили про приїзд Путіна в Крим

Новость на русском →
Крим, Субота 18 березня 2023 15:07
Російські пропагандисти заявили про приїзд Путіна в Крим Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російській диктатор сьогодні, 18 березня нібито перебуває з візитом в Криму. Він приїхав на півострів на річницю його окупації військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

"Володимир Путін у дев'яту річницю возз'єднання (окупації - ред.) Криму з Росією особисто приїхав на півострів", - заявили прокремлівські медіа.

Тим часом у мережі вже поширилося відео, де кульгавий Путін нібито йде на відкриття школи мистецтв та центру "Корсунь" у Севастополі. Перед цим речник російського диктатора Дмитро Пєсков анонсував, що Путін нібито "має взяти участь у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта".

До слова, сьогодні російські загарбники святкують 9-ту річницю окупації Криму. Так, 18 березня 2014 року в Кремлі підписали так званий "договір про прийняття Республіки Крим до складу РФ".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати тимчасово окупований Крим з нагоди дев'ятої річниці його окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Севастопіль Крым
NEWS
Російські пропагандисти заявили про приїзд Путіна в Крим
Російські пропагандисти заявили про приїзд Путіна в Крим
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати