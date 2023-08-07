Міноборони потролило РФ через вчорашні обстріли: знайшли Storm Shadow не там, де шукали

Під час російських масованих повітряних атак по Україні минулої неділі окупанти безуспішно намагалися уразити на аеродромах літаки ЗСУ, носії ракет Storm Shadow. Однак Сили оборони після ворожих обстрілів завдали чергових ударів по Чонгарському та Генічеському мостах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

Так, у відомстві висміяли потуги військ РФ ліквідувати українську бойову авіацію, яка успішно продовжує руйнувати шляхи постачання інтервентів, різні логістичні об'єкти.

"Хованки. Минулої ночі десятки російських ракет і "Шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети "Storm Shadow". Проте лише сьогодні (6 серпня) в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли", - йдеться у публікації.

Також у Міноборони показали фото літака Повітряних сил ЗСУ, та сліди руйнувань на Чонгарському та Генічеському мостах, які з'єднують тимчасово окуповану Арабатську стрілку з материковою частиною країни.

Міноборони України потролило РФ через масовані ракетні та дронові атаки, висловившись про удари ЗСУ по мостах в районі Чонгара і Генічеська (фото: twitter.com/DefenceU)

Російські повітряні атаки 6 серпня

Нагадаємо, увечері та в ніч проти 6 серпня російські окупанти масово обстріляли Україну. Загарбники застосували морські та авіаційні крилаті ракети, "Кинджали" та дрони-камікадзе.

Хмельницька область тричі обстрілювалася ворогом, у тому числі аеродром у Старокостянтинові. Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури та елеватор.

При цьому спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат після російських обстрілів зазначив, що удари ворога по українських аеродромах неефективні, оскільки авіація встигає передислокуватися до атак: "авіація у нас досить мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогові в цих умовах".

Удари ЗСУ по мостах у Крим

Українські військові 6 серпня заявили, що вдень у неділю ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостах - ключовим шляхам сполучення окупантів.

Перед цим, 29 липня, Сили оборони України також повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим представники колаборантів розповідали нібито про "відбиття української атаки" ракетами Storm Shadow на залізницю в Чонгарі. Однак згодом у мережі з'явилися фото пошкодженої переправи, що свідчить про інше.

Нагадаємо, що перший удар по мосту стався 22 червня. Тоді РФ також заявляла про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в українському Генштабі.