В ЗСУ підтвердили удари по мостах у районі Чонгара ракетами Storm Shadow

Удар по мостах в районі Чонгару було здійснено ракетою Storm Shadow. Це ускладнило логістику ворога.

Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Укрінформу ".

Як відзначив Громов, окремої уваги серед поставленого союзником озброєння заслуговують крилаті авіаційні ракети Storm Shadow. Вони ж здатні знищувати критично важливі об'єкти росіян на відстані до 250 км.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - розповів Громов.

Також він додав, що Storm Shadow дозволяють постійно бити по пунктах управління та місцях зберігання озброєнь, боєприпасів і техніки ворога.

Удар в районі Чонгару

Вранці 22 червня росіяни заявили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Також пізніше стало відомо про те, що удари були по двох місцях: