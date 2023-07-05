ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЗСУ підтвердили удари по мостах у районі Чонгара ракетами Storm Shadow

Новость на русском →
Середа 05 липня 2023 14:18
В ЗСУ підтвердили удари по мостах у районі Чонгара ракетами Storm Shadow Фото: Storm Shadow (wikimedia.org/User.Rept0n1x)
Автор: Сергій Пишкін

Удар по мостах в районі Чонгару було здійснено ракетою Storm Shadow. Це ускладнило логістику ворога.

Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

Як відзначив Громов, окремої уваги серед поставленого союзником озброєння заслуговують крилаті авіаційні ракети Storm Shadow. Вони ж здатні знищувати критично важливі об'єкти росіян на відстані до 250 км.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - розповів Громов.

Також він додав, що Storm Shadow дозволяють постійно бити по пунктах управління та місцях зберігання озброєнь, боєприпасів і техніки ворога.

Удар в районі Чонгару

Вранці 22 червня росіяни заявили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Також пізніше стало відомо про те, що удари були по двох місцях:

  • по мосту через Чонгарську протоку;
  • по переправі через озеро Сиваш західніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ
NEWS
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії