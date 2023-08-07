Минобороны потролило РФ из-за вчерашних обстрелов: нашли Storm Shadow не там, где искали
Во время российских массированных воздушных атак по Украине в минувшее воскресенье оккупанты безуспешно пытались поразить на аэродромах самолеты ВСУ, носители ракет Storm Shadow. Однако Силы обороны после вражеских обстрелов нанесли очередные удары по Чонгарскому и Геническому мостам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.
Так, в ведомстве высмеяли потуги войск РФ ликвидировать украинскую боевую авиацию, которая успешно продолжает разрушать пути снабжения интервентов, различные логистические объекты.
"Прятки. Минувшей ночью десятки российских ракет и "Шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты "Storm Shadow". Но только сегодня (6 августа) в Чонгаре и под Геническом россияне наконец нашли их", - говорится в публикации.
Также в Минобороны показали фото самолета Воздушных сил ВСУ, и следы разрушений на Чонгарском и Геническом мостах, которые соединяют временно оккупированную Арабатскую стрелку с материковой частью страны.
Минобороны Украины потролило РФ из-за массированных ракетных и дроновых атак, высказавшись об ударах ВСУ по мостам в районе Чонгара и Геническа (фото: twitter.com/DefenceU)
Российские воздушные атаки 6 августа
Напомним, вечером и в ночь на 6 августа российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики применили морские и авиационные крылатые ракеты, "Кинжалы" и дроны-камикадзе.
Хмельницкая область трижды обстреливалась врагом, в том числе аэродром в Староконстантинове. Известно, что в результате вражеской атаки повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и элеватор.
При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после российских обстрелов отметил, что удары врага по украинским аэродромам неэффективны, так как авиация успевает передислоцироваться до атак: "авиация у нас довольно мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях".
Удары ВСУ по мостам в Крым
Украинские военные 6 августа заявили, что днем в воскресенье ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам - ключевым путям сообщения оккупантов.
Перед этим, 29 июля, Силы обороны Украины также сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим представители коллаборантов рассказывали якобы об "отражении украинской атаки" ракетами Storm Shadow на железную дорогу в Чонгаре. Однако после в сети появились фото поврежденной переправы, что свидетельствуюет об обратном.
Напомним также, что первый удар по мосту произошел 22 июня. Тогда РФ тоже заявляла об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в украинском Генштабе.
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