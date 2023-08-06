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Ігнат пояснив, чому удари росіян по українських аеродромах не дають результатів

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Україна, Неділя 06 серпня 2023 13:58
Ігнат пояснив, чому удари росіян по українських аеродромах не дають результатів Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські удари по українських аеродромах неефективні. Українська авіація встигає передислокуватися до обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він прокоментував вчорашній обстріл аеродрому у місті Старокостянтинів у Хмельницькій області.

"Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що українська авіація під час обстрілів працює за протоколом. Тому ще до атак літаки передислоковують на інші аеродроми.

Атака на Хмельницьку область

Нагадаємо, вчора ввечері та цієї вночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Окупанти застосували морські та авіаційні крилаті ракети, "Кинджали" та дрони-камікадзе.

Хмельницька область вчора тричі обстрілювалася ворогом, зокрема аеродром у Старокостянтинові. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури та елеватор.

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