У Міноборони поставили крапку в питанні демобілізації: "ніхто за нас воювати не буде"

Чи можлива в Україні демобілізація

Перший заступник міністра оборони України повідомив, що питання про демобілізацію постійно ставлять народні депутати під час години запитань до уряду в парламенті.

"Відповім ще раз. Згідно з чинним законодавством, демобілізація проводиться лише після завершення дії правового режиму воєнного стану", - наголосив він.

Гаврилюк нагадав, що демобілізація охоплює цілу низку заходів.

"Для того, щоб визначити чіткі терміни служби, замінити людей, які тепер виконують завдання на передовій, необхідно створити підготовлений резерв", - додав він.

За словами генерал-лейтенанта, війна має просту математику: потребує нових солдатів, які мають заміняти тих, хто тривалий час на "нулі", поранених чи загиблих.

"Ми нікуди від цього не дінемося. Ніхто за нас воювати не буде. Треба поміняти на фронті родича, однокласника, сусіда, колегу… Всі мають це розуміти", - підсумував урядовець.

Загальна мобілізація під час війни

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію" - для поповнення ЗСУ та інших військових формувань новими військовослужбовцями по всій території країни.

Згодом воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.

На початку квітня 2024 року Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

В цілому ж призову в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років без протипоказань щодо здоров'я та права на відстрочку (при цьому чоловіки віком 18-25 років вважаються призовниками й у більшості випадків не можуть бути мобілізовані).

Тим часом питання демобілізації в Україні стає все більш гострим. У травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, проте норму про демобілізацію військових з нього виключили. Тоді в Міноборони повідомили, що для цього буде розроблено окремий законопроект.

У грудні 2024 року перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроект про демобілізацію майже готовий. Водночас він зауважив, що реалізувати його неможливо, допоки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.

9 січня 2025 року Зеленський у відповідь на відповідну петицію доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби.

При цьому в Міноборони повідомили, що законопроект про демобілізацію військових вже розробили й наразі опрацьовують механізми для заміни великої кількості людей на фронті.

Дещо згодом Зеленський в інтерв'ю для газети Il Foglio повідомив, що військові в Україні мають право на ротації та відпустки, однак демобілізація наразі неможлива.