В Минобороны поставили точку в вопросе демобилизации: "никто за нас воевать не будет"

Возможна ли в Украине демобилизация

Первый заместитель министра обороны Украины сообщил, что вопрос о демобилизации постоянно задают народные депутаты во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Отвечу еще раз. Согласно действующему законодательству, демобилизация проводится только после завершения действия правового режима военного положения", - подчеркнул он.

Гаврилюк напомнил, что демобилизация охватывает целый ряд мероприятий.

"Для того, чтобы определить четкие сроки службы, заменить людей, которые теперь выполняют задачи на передовой, необходимо создать подготовленный резерв", - добавил он.

По словам генерал-лейтенанта, война имеет простую математику: требует новых солдат, которые должны заменять тех, кто длительное время на "нуле", раненых или погибших.

"Мы никуда от этого не денемся. Никто за нас воевать не будет. Нужно поменять на фронте родственника, одноклассника, соседа, коллегу... Все должны это понимать", - подытожил чиновник.

Всеобщая мобилизация во время войны

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - для пополнения ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.

Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.

В начале апреля 2024 года Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.

В целом же призыву в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без противопоказаний по здоровью и права на отсрочку (при этом мужчины в возрасте 18-25 лет считаются призывниками и в большинстве случаев не могут быть мобилизованы).

Между тем вопрос демобилизации в Украине становится все более острым. В мае 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, однако норму о демобилизации военных из него исключили. Тогда в Минобороны сообщили, что для этого будет разработан отдельный законопроект.

В декабре 2024 года первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти готов. В то же время он отметил, что реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.

9 января 2025 года Зеленский в ответ на соответствующую петицию поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос демобилизации военнослужащих после 18 месяцев службы.

При этом в Минобороны сообщили, что законопроект о демобилизации военных уже разработали и сейчас прорабатывают механизмы для замены большого количества людей на фронте.

Несколько позже Зеленский в интервью для газеты Il Foglio сообщил, что военные в Украине имеют право на ротации и отпуска, однако демобилизация пока невозможна.