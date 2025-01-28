Якими можуть бути підстави для звільнення з військової служби: пояснення юриста
Звільнення з військової служби під час воєнного стану в Україні можливе за наявності певних підстав. Йдеться, наприклад, про деякі сімейні обставини.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.
Підстави для звільнення з військової служби в Україні
За словами експерта, останні зміни в законодавстві щодо звільнення військовослужбовців під час воєнного стану відображають баланс між:
- захистом держави;
- потребами окремих категорій громадян.
"Врахування цих обставин під час дії воєнного стану сприяє соціальній підтримці військових і забезпеченню їхніх прав у складних життєвих ситуаціях", - додала Тернова.
Причиною звільнення можуть стати, наприклад, особливі сімейні обставини.
"Якщо казати про звільнення за сімейними обставинами, наразі вони є однаковими для контрактників та мобілізованих", - уточнила юрист.
Вона повідомила, що під час воєнного стану в Україні передбачена можливість звільнення військовослужбовців за наявності таких підстав:
- вагітність або перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (або до 6 років - за медичним висновком);
- наявність неповнолітніх дітей - якщо обоє батьків є військовослужбовцями, якщо військовослужбовець самостійно виховує дитину або має на утриманні трьох і більше дітей до 18 років;
- особливі обставини в сім'ї - догляд за дитиною з інвалідністю, утримання повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи або виховання дитини з тяжкими захворюваннями;
- догляд за рідними - чоловіком, дружиною, батьками чи іншими членами сім'ї (якщо вони є особами з інвалідністю та потребують постійного догляду);
- втрата близьких родичів - якщо родич загинув або пропав безвісти під час бойових дій або був посмертно нагороджений званням Героя України;
- опіка - необхідність здійснення опіки над недієздатними особами.
"Звичайно кожна підстава для звільнення має свої уточнення та умови, тож для детального вивчення підстав потрібно звертатись до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", - наголосила Тернова.
Вона зазначила також, що під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть бути звільнені за кількома підставами, що враховують вік, стан здоров'я, завершення строку служби, або ж інші обставини.
Серед основних із них вона згадала такі:
- досягнення граничного віку для перебування на військовій службі;
- стан здоров'я - зокрема за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до служби або за наявності інвалідності;
- у зв'язку зі звільненням з полону.
Крім того, людину можуть звільнити через завершення строку служби - у разі закінчення строку контракту, укладеного в період воєнного стану.
Останньою підставою, про яку згадала юрист, є набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі.
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