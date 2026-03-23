"Роками розчищаємо шлях": в Міноборони назвали мету нальотів дронів на Москву і тил Росії

У відомстві зазначили, що українські Сили оборони вже тривалий час працюють над тим, щоб "повернути війну туди, звідки вона прийшла".

За даними Міноборони, останнім часом це стає дедалі відчутнішим для Росії - фіксуються атаки на Москву, удари по об’єктах у Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі, а також постійні нальоти на Сочі.

"Є одне просте розуміння - Росія почне замислюватися про закінчення війни, коли потворам у Москві, Пітері, Краснодарі та інших великих містах стане небезпечно і некомфортно жити", - заявили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що це лише початок, і українські захисники тільки "прощупують почву".

"Сили оборони відплатять всім, хто приніс війну", - додали у повідомленні.