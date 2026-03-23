UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Роками розчищаємо шлях": в Міноборони назвали мету нальотів дронів на Москву і тил Росії

15:31 23.03.2026 Пн
2 хв
ЗСУ хочуть повернути війну туди, звідки вона прийшла
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: пожежа на нафтобазі у Криму (розЗМІ)

Росія почне серйозно замислюватися про завершення війни лише тоді, коли життя у великих містах таких як Пітер, Москва чи Краснодар стане небезпечним і некомфортним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Читайте також: Під ударом НПЗ та нафтовий термінал. ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян

У відомстві зазначили, що українські Сили оборони вже тривалий час працюють над тим, щоб "повернути війну туди, звідки вона прийшла".

За даними Міноборони, останнім часом це стає дедалі відчутнішим для Росії - фіксуються атаки на Москву, удари по об’єктах у Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі, а також постійні нальоти на Сочі.

"Є одне просте розуміння - Росія почне замислюватися про закінчення війни, коли потворам у Москві, Пітері, Краснодарі та інших великих містах стане небезпечно і некомфортно жити", - заявили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що це лише початок, і українські захисники тільки "прощупують почву".

"Сили оборони відплатять всім, хто приніс війну", - додали у повідомленні.

Удари по території РФ

Протягом останнього часу українські удари по території РФ стали системними та значно ефективнішими. Крім того, Україна розширює географію атак, завдаючи ударів у глибокий тил противника.

Так, в ніч на 23 березня дрони вразили один із найбільших експортних нафтових терміналів у порту Приморськ Ленінградської області. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та повідомив про ураження нафтового терміналу "Транснефть - порт Приморськ".

За попередньою інформацією, постраждали як резервуарний парк, так і нафтоналивна інфраструктура.

А ніч проти 21 березня стала серйозним іспитом для російської системи ППО. У Росії заявили про наймасштабніший наліт дронів за рік.

Вибухи лунали в Москві, Саратові, а найгарячіше було в Ростовській області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
