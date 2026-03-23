"Роками розчищаємо шлях": в Міноборони назвали мету нальотів дронів на Москву і тил Росії

Росія почне серйозно замислюватися про завершення війни лише тоді, коли життя у великих містах таких як Пітер, Москва чи Краснодар стане небезпечним і некомфортним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
У відомстві зазначили, що українські Сили оборони вже тривалий час працюють над тим, щоб "повернути війну туди, звідки вона прийшла".
За даними Міноборони, останнім часом це стає дедалі відчутнішим для Росії - фіксуються атаки на Москву, удари по об’єктах у Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі, а також постійні нальоти на Сочі.
"Є одне просте розуміння - Росія почне замислюватися про закінчення війни, коли потворам у Москві, Пітері, Краснодарі та інших великих містах стане небезпечно і некомфортно жити", - заявили у відомстві.
У Міноборони наголосили, що це лише початок, і українські захисники тільки "прощупують почву".
"Сили оборони відплатять всім, хто приніс війну", - додали у повідомленні.
Протягом останнього часу українські удари по території РФ стали системними та значно ефективнішими. Крім того, Україна розширює географію атак, завдаючи ударів у глибокий тил противника.
Так, в ніч на 23 березня дрони вразили один із найбільших експортних нафтових терміналів у порту Приморськ Ленінградської області. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та повідомив про ураження нафтового терміналу "Транснефть - порт Приморськ".
За попередньою інформацією, постраждали як резервуарний парк, так і нафтоналивна інфраструктура.
А ніч проти 21 березня стала серйозним іспитом для російської системи ППО. У Росії заявили про наймасштабніший наліт дронів за рік.
Вибухи лунали в Москві, Саратові, а найгарячіше було в Ростовській області.