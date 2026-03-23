ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Невідомі дрони атакували один із найбільших нафтових терміналів РФ

04:20 23.03.2026 Пн
2 хв
На місці пошкодження ємності з паливом сталася пожежа
aimg Маловічко Юлія
Невідомі дрони атакували один із найбільших нафтових терміналів РФ Фото: працівник МНС Росії (росЗМІ)

У порту Приморськ Ленінградської області невідомі дрони вразили один із найбільших експортних нафтових терміналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Сили оборони вразили Саратовський НПЗ, - Генштаб

Сповіщення про дронову небезпеку в Ленінградській області почали з'являтися близько опівночі 28 березня. Також відомо про атаку дронів у Смоленську. Потім у пабліках почали з'являтися відео з роботою ППО.

Також стало відомо про потрапляння в ємність із паливом у порту Приморськ.

"Персонал евакуйований, інформації про постраждалих немає. Системами ППО і РЕБ з початку атаки знищено вже 35 БпЛА", - пише один з OSINT-каналів.

Як зазначають у мережі, атакований порт є одним із найбільших експортних нафтових терміналів РФ у Балтиці. Потужність трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив удар по порту Приморськ.

"У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом, виникло загоряння. Ведеться гасіння, персонал евакуйовано", - написав він.

Раніше повідомлялося, що дрони вразили нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії. Мова йшла про великий російський експортний термінал поблизу порту Тамань.

Сьогодні також повідомлялось, що у російському місті Саратов другу добу триває пожежа на нафтопереробному заводі. В ніч на 21 березня підприємство атакували українські дрони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НАФТА Атака дронів
Новини
Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
Аналітика
