Невідомі дрони атакували один із найбільших нафтових терміналів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Сповіщення про дронову небезпеку в Ленінградській області почали з'являтися близько опівночі 28 березня. Також відомо про атаку дронів у Смоленську. Потім у пабліках почали з'являтися відео з роботою ППО.

Також стало відомо про потрапляння в ємність із паливом у порту Приморськ.

"Персонал евакуйований, інформації про постраждалих немає. Системами ППО і РЕБ з початку атаки знищено вже 35 БпЛА", - пише один з OSINT-каналів.

Як зазначають у мережі, атакований порт є одним із найбільших експортних нафтових терміналів РФ у Балтиці. Потужність трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив удар по порту Приморськ.

"У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом, виникло загоряння. Ведеться гасіння, персонал евакуйовано", - написав він.