Ростов у вогні, Москва в облозі: в Росії поскаржились на наймасштабніший наліт дронів за рік

В Росії поскаржились на наймасштабніший наліт дронів за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Отож, в ніч проти 21 березня під ударом опинилися одразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовщини та підступи до Москви. Загальна кількість задіяних "пташок" перевищила 120 одиниць.

Ростовська область

Найгарячіше було в Ростовській області. Там представники влади заявили, що масована атака охопила майже весь регіон. Росіяни нарахували понад 90 дронів лише у своєму небі.

При цьому географія "бавовни" вражає: Чертковський, Міллеровський, Тарасовський, Боковський, Мілютинський, Шолоховський, Кашарський, Красносулинський та Каменський райони.

Місцеві мешканці всю ніч публікували відео з характерним звуком "мопедів" та яскравими спалахами. Попри заяви влади про "збиття всіх цілей", у пабліках повідомляють про пожежі поблизу логістичних вузлів, які забезпечують окупаційне угруповання в Україні.

Саратовська область

Дрони атакували об'єкти, ймовірно, поблизу авіабази "Енгельс". Влада підтвердила пошкодження житлових будинків (вибито скло) та наявність щонайменше двох постраждалих. В аеропорту "Гагарін" терміново вводили режим обмежень.

Московська область

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що спочатку сили ППО знищили шість безпілотників. Згодом, за його словами, були відбиті ще кілька хвиль атак - під час них збили ще сім і шість дронів, а пізніше повідомили про нейтралізацію ще двох апаратів. Після подальших перехоплень загальна кількість збитих безпілотників зросла до 27.

При цьому, поки ППО намагалася поцілити в дрони, московські аеропорти Внуково та Домодєдово працювали з перебоями, затримуючи десятки рейсів. Це наймасованіша комбінована атака з початку 2026 року.

Експерти зазначають, що нинішня атака наймасованіша з початку 2026 року. За їх словами, одночасний запуск такої кількості дронів по різних областях виснажує ресурси ППО ворога та дозволяє виявити прогалини в захисті найбільш вразливих об'єктів - нафтобаз, аеродромів та заводів ВПК.

І поки Міноборони РФ малює "красиві" цифри збитих апаратів, реальність у вигляді закритих аеропортів та заграви над Ростовом свідчить про те, що війна дедалі впевненіше повертається на територію агресора.