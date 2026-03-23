Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Годами расчищаем путь": в Минобороны назвали цель налетов дронов на Москву и тыл России

15:31 23.03.2026 Пн
2 мин
ВСУ хотят вернуть войну туда, откуда она пришла
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: пожар на нефтебазе в Крыму (розЗМІ)

Россия начнет серьезно задумываться о завершении войны только тогда, когда жизнь в крупных городах таких как Питер, Москва или Краснодар станет опасной и некомфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Читайте также: Под ударом НПЗ и нефтяной терминал. ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян

В ведомстве отметили, что украинские Силы обороны уже длительное время работают над тем, чтобы "вернуть войну туда, откуда она пришла".

По данным Минобороны, в последнее время это становится все более ощутимым для России - фиксируются атаки на Москву, удары по объектам в Ленинградской области, в частности по портовой инфраструктуре, а также постоянные налеты на Сочи.

"Есть одно простое понимание - Россия начнет задумываться об окончании войны, когда уродам в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить", - заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что это только начало, и украинские защитники только "прощупывают почву".

"Силы обороны отплатят всем, кто принес войну", - добавили в сообщении.

Удары по территории РФ

В последнее время украинские удары по территории РФ стали системными и значительно более эффективными. Кроме того, Украина расширяет географию атак, нанося удары в глубокий тыл противника.

Так, в ночь на 23 марта дроны поразили один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов в порту Приморск Ленинградской области. Генштаб ВСУ подтвердил атаку и сообщил о поражении нефтяного терминала "Транснефть - порт Приморск".

По предварительной информации, пострадали как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

А ночь на 21 марта стала серьезным экзаменом для российской системы ПВО. В России заявили о самом масштабном налете дронов за год.

Взрывы раздавались в Москве, Саратове, а горячее всего было в Ростовской области.

