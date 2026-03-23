ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Роками розчищаємо шлях": в Міноборони назвали мету нальотів дронів на Москву і тил Росії

15:31 23.03.2026 Пн
2 хв
ЗСУ хочуть повернути війну туди, звідки вона прийшла
aimg Ірина Глухова
"Роками розчищаємо шлях": в Міноборони назвали мету нальотів дронів на Москву і тил Росії Фото ілюстративне: пожежа на нафтобазі у Криму (розЗМІ)

Росія почне серйозно замислюватися про завершення війни лише тоді, коли життя у великих містах таких як Пітер, Москва чи Краснодар стане небезпечним і некомфортним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Читайте також: Під ударом НПЗ та нафтовий термінал. ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян

У відомстві зазначили, що українські Сили оборони вже тривалий час працюють над тим, щоб "повернути війну туди, звідки вона прийшла".

За даними Міноборони, останнім часом це стає дедалі відчутнішим для Росії - фіксуються атаки на Москву, удари по об’єктах у Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі, а також постійні нальоти на Сочі.

"Є одне просте розуміння - Росія почне замислюватися про закінчення війни, коли потворам у Москві, Пітері, Краснодарі та інших великих містах стане небезпечно і некомфортно жити", - заявили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що це лише початок, і українські захисники тільки "прощупують почву".

"Сили оборони відплатять всім, хто приніс війну", - додали у повідомленні.

Удари по території РФ

Протягом останнього часу українські удари по території РФ стали системними та значно ефективнішими. Крім того, Україна розширює географію атак, завдаючи ударів у глибокий тил противника.

Так, в ніч на 23 березня дрони вразили один із найбільших експортних нафтових терміналів у порту Приморськ Ленінградської області. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та повідомив про ураження нафтового терміналу "Транснефть - порт Приморськ".

За попередньою інформацією, постраждали як резервуарний парк, так і нафтоналивна інфраструктура.

А ніч проти 21 березня стала серйозним іспитом для російської системи ППО. У Росії заявили про наймасштабніший наліт дронів за рік.

Вибухи лунали в Москві, Саратові, а найгарячіше було в Ростовській області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва Війна в Україні
Новини
Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт
Аналітика
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади