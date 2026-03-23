"Годами расчищаем путь": в Минобороны назвали цель налетов дронов на Москву и тыл России

Россия начнет серьезно задумываться о завершении войны только тогда, когда жизнь в крупных городах таких как Питер, Москва или Краснодар станет опасной и некомфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что украинские Силы обороны уже длительное время работают над тем, чтобы "вернуть войну туда, откуда она пришла".

По данным Минобороны, в последнее время это становится все более ощутимым для России - фиксируются атаки на Москву, удары по объектам в Ленинградской области, в частности по портовой инфраструктуре, а также постоянные налеты на Сочи.

"Есть одно простое понимание - Россия начнет задумываться об окончании войны, когда уродам в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить", - заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что это только начало, и украинские защитники только "прощупывают почву".

"Силы обороны отплатят всем, кто принес войну", - добавили в сообщении.