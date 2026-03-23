"Годами расчищаем путь": в Минобороны назвали цель налетов дронов на Москву и тыл России

15:31 23.03.2026 Пн
ВСУ хотят вернуть войну туда, откуда она пришла
aimg Ірина Глухова
"Годами расчищаем путь": в Минобороны назвали цель налетов дронов на Москву и тыл России Фото иллюстративное: пожар на нефтебазе в Крыму

Россия начнет серьезно задумываться о завершении войны только тогда, когда жизнь в крупных городах таких как Питер, Москва или Краснодар станет опасной и некомфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Читайте также: Под ударом НПЗ и нефтяной терминал. ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян

В ведомстве отметили, что украинские Силы обороны уже длительное время работают над тем, чтобы "вернуть войну туда, откуда она пришла".

По данным Минобороны, в последнее время это становится все более ощутимым для России - фиксируются атаки на Москву, удары по объектам в Ленинградской области, в частности по портовой инфраструктуре, а также постоянные налеты на Сочи.

"Есть одно простое понимание - Россия начнет задумываться об окончании войны, когда уродам в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить", - заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что это только начало, и украинские защитники только "прощупывают почву".

"Силы обороны отплатят всем, кто принес войну", - добавили в сообщении.

Удары по территории РФ

В последнее время украинские удары по территории РФ стали системными и значительно более эффективными. Кроме того, Украина расширяет географию атак, нанося удары в глубокий тыл противника.

Так, в ночь на 23 марта дроны поразили один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов в порту Приморск Ленинградской области. Генштаб ВСУ подтвердил атаку и сообщил о поражении нефтяного терминала "Транснефть - порт Приморск".

По предварительной информации, пострадали как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

А ночь на 21 марта стала серьезным экзаменом для российской системы ПВО. В России заявили о самом масштабном налете дронов за год.

Взрывы раздавались в Москве, Саратове, а горячее всего было в Ростовской области.

Больше по теме:
Российская Федерация Москва Война в Украине
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти