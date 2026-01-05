Минобороны допустило к эксплуатации более 500 моделей дронов за год

В прошлом году Минобороны Украины допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Это результат системной работы украинских производителей, которые не только масштабируют производство, но и создают новые технологические решения для фронта. Развитие отечественного ОПК - стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии являются одной из ключевых основ устойчивости Украинского войска", - добавил Шмыгаль.

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Украина продолжает наращивать производство оружия. 76% вооружения для фронта государство централизованно покупает у украинских производителей.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала что более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями.

Ранее заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев рассказал в интервью РБК-Украина, что украинские военные в ближайшее время получат новые образцы вооружения и техники, включая современные беспилотники и артиллерию.

Среди перспективных образцов для Ракетных войск и артиллерии он назвал 155-мм прицепную пушку "Марта" с длиной ствола 39 калибров, а также прицепную пушку калибра 105 мм - обе системы сейчас проходят испытания.

Еще в июле министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, чтоукраинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.