Міністр Франції у справах Європи відвідає Київ: на кону членство України в ЄС
Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад у вересні відвідає Україну для обговорення її євроінтеграційних перспектив. У Парижі наголошують на підтримці Києва, але закликають до реалістичного й поетапного підходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання La Tribune Dimanche.
За словами Аддада, його візит стане частиною ширшого діалогу між Києвом та європейськими столицями напередодні ключових рішень ЄС щодо подальшого розширення.
"Я буду в Україні у вересні, щоб продовжити наші переговори: мета – швидко розпочати першу частину переговорів", - заявив Аддад.
Міністр підкреслив, що Париж повністю підтримує прагнення України приєднатися до європейської спільноти.
"Росія не має права вето щодо політичного майбутнього України. <...> Україна має суверенне право обирати свої альянси та свій політичний напрямок", - зазначив чиновник.
Крім того, Аддад заявив, що в недавній розмові з Тарасом Качкою, віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції, вони обговорювали, що вступ до Євросоюзу це вимогливий та тривалий процес, який передбачає далекосяжні реформи для гарантування верховенства права, боротьби з корупцією, незалежності судової влади, захисту меншин тощо.
Переговори про вступ до ЄС
Нагадаємо, що ще 21 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС. Однак єдиною перепоною для старту цього процесу залишається вето Угорщини.
Сам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" та втягне блок у війну з Росією.
Таким чином, Молдова може випередити Україну на шляху до ЄС.