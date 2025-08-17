Министр Франции по делам Европы посетит Киев: на кону членство Украины в ЕС

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в сентябре посетит Украину для обсуждения ее евроинтеграционных перспектив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание La Tribune Dimanche .

По словам Аддада, его визит станет частью более широкого диалога между Киевом и европейскими столицами накануне ключевых решений ЕС по дальнейшему расширению.

"Я буду в Украине в сентябре, чтобы продолжить наши переговоры: цель - быстро начать первую часть переговоров", - заявил Аддад.

Министр подчеркнул, что Париж полностью поддерживает стремление Украины присоединиться к европейскому сообществу. В Париже отмечают поддержку Киева, но призывают к реалистичному и поэтапному подходу.

"Россия не имеет права вето в отношении политического будущего Украины. <...> Украина имеет суверенное право выбирать свои альянсы и свое политическое направление", - отметил чиновник.

Кроме того, Аддад заявил, что в недавнем разговоре с Тарасом Качкой, вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции, они обсуждали, что вступление в Евросоюз это требовательный и длительный процесс, который предусматривает далеко идущие реформы для обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, независимости судебной власти, защиты меньшинств и тому подобное.