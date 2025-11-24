Міністр армії США може відвідати РФ для переговорів щодо України, - CBS

"Ще один можливий результат переговорів у Женеві - це те, що міністр армії Ден Дрісколл може відвідати Росію", - зазначив телеканал з посиланням на американського чиновника.

CBS також повідомив, що зустріч Дрісколла з російськими офіційними особами може відбутися і на іншому майданчику.

Російські чиновники повідомили телеканалу, що на даний момент така зустріч не запланована.