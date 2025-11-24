Министр армии США может посетить РФ для переговоров по Украине, - CBS

Министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по завершению войны в Украине, которые состоялись в Женеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS.
"Еще один возможный результат переговоров в Женеве - это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию", - отметил телеканал со ссылкой на американского чиновника.
CBS также сообщил, что встреча Дрисколла с российскими официальными лицами может состояться и на другой площадке.
Российские чиновники сообщили телеканалу, что на данный момент такая встреча не запланирована.
В воскресенье, 23 ноября украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для обсуждения мирного плана США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину.
Марко Рубио сообщил, что это была очень продуктивная встреча. По словам руководителя делегации Украины Андрея Ермака, встреча была очень хорошей.
Сегодня, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. Сейчас в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.
РБК-Украина ранее писало со ссылкой на источники, что в обновленном варианте мирного плана не должно остаться ограничения на численность ВСУ. Кроме того, будет изъят пункт об амнистии за совершенные преступления во время полномасштабной войны в Украине.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что особо чувствительные вопросы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.