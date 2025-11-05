ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

План Білого дому щодо Венесуели: від авіаударів до операції спецпідрозділів, - NYT

США, Середа 05 листопада 2025 00:53
UA EN RU
План Білого дому щодо Венесуели: від авіаударів до операції спецпідрозділів, - NYT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Білий дім розглядає три варіанти операцій у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами кількох американських чиновників, на які посилається видання, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила такі варіанти військових дій у Венесуелі:

  • авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку президента Ніколаса Мадуро;
  • захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти;
  • введення антитетористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели.

Трамп ще не ухвалив рішення щодо продовження операцій у Венесуелі. Але, за інформацією журналістів, офіційні особи заявили, що він неохоче схвалює операції, які можуть поставити під загрозу американські війська або можуть обернутися ганебним провалом.

Але багато його старших радників наполягають на одному з найагресивніших варіантів: усунення Мадуро від влади.

Помічники президента США звернулися до Міністерства юстиції за додатковими рекомендаціями з приводу того, як забезпечити правову основу для будь-яких військових дій.

Очікується, що Мін'юст визнає Мадуро законною ціллю, стверджуючи, що він очолює наркокартель.

Трамп проти Мадуро

Як повідомляло РБК-Україна, два дні тому Дональд Трамп заявив в інтерв'ю CBS News, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели добігають кінця, але висловив сумніви, що США завдадуть ударів по Венесуелі.

У 2020 році, під час першої каденції Трампа, міністерство юстиції США висунуло Мадуро обвинувачення у наркоторгівлі. Адміністрація Трампа звинувачувала його у співпраці з картелями, які відправляють кокаїн, фентаніл та членів банд до Америки.

У серпні президент США Дональд Трамп підписав таємну директиву, що дозволяє реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, які було визнано іноземними терористичними організаціями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Венесуела
Новини
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце