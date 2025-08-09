США оголосили війну наркокартелям: про що йдеться в секретному наказі Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Згідно з інформацією, підписаний Трампом секретний наказ дозволяє Пентагону проводити військові дії як на морі, так і на території іноземних держав, спрямовані на знищення або нейтралізацію діяльності латиноамериканських наркокартелів.

Раніше ці організації вважалися винятково кримінальними структурами, однак тепер вони отримали статус терористичних груп, а це відкриває шлях для жорсткіших заходів.

Дійсно, з поверненням Трампа до влади у січні 2025 року політика США щодо боротьби з наркотрафіком значно загострилася.

Так, було розгорнуто підрозділи Національної гвардії та регулярних військ на південно-західному кордоні, а Державний департамент зобов’язали класифікувати головні наркокартелі як терористичні організації. У лютому цього року до списку увійшли відомі банди, такі як Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13) та інші.

Останнім часом до переліку додали й венесуельський Cartel de los Soles, який, за версією американської сторони, очолюється особисто президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та кількома високопосадовцями його адміністрації.

Трамп вважає наркокартелі одним з головних викликів безпеці США, тому і рішення щодо них достатньо жорсткі.

Водночас юристи висловлюють занепокоєння щодо правових аспектів наказу Трампа, адже його реалізація може викликати міжнародні суперечки, враховуючи питання суверенітету іноземних держав і ризики випадкових жертв серед мирного населення.