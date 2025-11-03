ua en ru
Трамп вважає, що дні Мадуро як президента Венесуели вичерпані

США, Понеділок 03 листопада 2025 05:21
Трамп вважає, що дні Мадуро як президента Венесуели вичерпані Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели добігають кінця, але висловив сумніви, що США завдадуть ударів по Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Відповідаючи на питання журналістки, чи дні Мадуро на посаді президента вичерпані, Трамп зазначив:

"Я б сказав, що так. Я думаю, що так, так".

Також у студії прозвучало питання, чи збираються США завдавати ударів по Венесуелі, зважаючи на те, що USS Gerald Ford - найбільший авіаносець у світі - прямує до Карибського басейну.

"Сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано з нами поводяться, не лише щодо наркотиків - вони закинули в нашу країну сотні тисяч людей, яких ми не хотіли бачити", - наголосив Трамп.

Трамп проти Мадуро

Варто нагадати, що у 2020 році, під час першого терміну Трампа, міністерство юстиції США висунуло Мадуро обвинувачення у наркоторгівлі. Адміністрація Трампа звинувачувала його у співпраці з картелями, які відправляють кокаїн, фентаніл та членів банд до Америки.

Загострення між США та Венесуелою

Як раніше писало РБК-Україна, американські військові почали укріплення, ремонт та розширення авіабази Рузвельт-Роудс в Пуерто-Рико, яка була зачинена приблизно 20 років тому. Це може бути доказом підготовки удару по Венесуелі.

Рузвельт-Роудс була однією з найбільших баз ВМС США у світі. Вона займає стратегічно важливе місце та дозволяє контролювати майже весь басейн Карибського моря.

Модернізація рульових дорожок може свідчити про те, що занедбана колись база готується приймати велику кількість винищувачів та вантажних літаків, які будуть дуже інтенсивно здійснювати польоти.

Аналогічні роботи ведуться в Сент-Круа на Віргінських островах, де будують військові об'єкти в аеропорту імені Генрі Е. Рольсена.

У серпні президент США Дональд Трамп підписав таємну директиву, що дозволяє реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, які було визнано іноземними терористичними організаціями.

У США оголосили винагороду за арешт Мадуро та підвищили ставку винагороди до 50 млн доларів.

Зараз у південній частині Карибського моря перебуває низка американських кораблів і близько 4500 військовослужбовців.

