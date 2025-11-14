ua en ru
Министерство войны США по указу Трампа объявило страт операции "Южное копье"

Пятница 14 ноября 2025 05:25
Министерство войны США по указу Трампа объявило страт операции "Южное копье"
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале операции против наркокартелей в западном полушарии. Министерство войны уже принялось ее выполнять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х министра войны в США Пита Хегсета.

"Сегодня я объявляю о начале операции "Южное копье". Эта миссия, возглавляемая Объединенной оперативной группой "Южное копье"» и Южным командованием вооруженных сил США (Southcom) защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей", - написал Хегсет.

Он отметил также, что западное полушарие это "район Америки".

Трамп борется с наркокартелями

С каждым годом в США растет количество людей, умирающих от наркотиков. В частности, от такого опасного опиата, как фентанил, который стал одним из главных поводов для введения 100% пошлин против Китая.

В администрации Трампа считали, что Пекин прилагает недостаточно усилий для борьбы с поставками в США веществ, из которых этот изготавливают фентанил. Кокаин также является серьезной проблемой в США, как и его более дешевый вариант "крек", в то время когда популярность других наркотиков также набиарет обороты.

Венесуэла по мнению главы Белого дома, один из главных поставщиков наркотиков в США. В августе Дональд Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.

США скопили военную мощь на Карибах

В связи с вышеперечисленным, в последнее время США усилили военное присутствие в Латинской Америке. Вашингтон утверждает, что это связано с борьбой с наркоторговлей.

Недавно Южное командование вооруженных сил США получило в свое распоряжение авианосец "Джеральд Форд". Он присоединится к другим военным кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико.

В начале ноября Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы подходят к концу, но выразил сомнения, что США нанесут удары по Венесуэле.

СМИ сообщали, что у Трампа рассматривают несколько вариантов ударов по Венесуэле. Это могут быть воздушные удары по военным объектам, ликвидация Мадуро силами элитных частей или захват ключевых объектов инфраструктуры страны.

