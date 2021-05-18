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Минимальный размер пособия по безработице для участников боевых действий может вырасти

Автор: Юлия Струк

В Украине может вырасти минимальный размер помощи по безработице для участников боевых действий. Это предусмотрено в законопроекте №4160.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Этот проект закона предлагает повысить минимальный размер помощи по безработице для участников боевых действий. Предусмотрено, что пособие по безработице не может быть ниже двукратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта не приведет к изменению показателей бюджета. Ведь помощь по безработице выплачивается не за счет бюджетных средств, а за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Как писало РБК-Украина, в марте Верховной раде рекомендовали не расширять льготы для участников боевых действий. Такое решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Напомним, в Украине хотят усилить государственную поддержку ветеранов войны и членов семей погибших. Это предлагает соответствующий законопроект №4389.

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