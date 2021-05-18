Минимальный размер пособия по безработице для участников боевых действий может вырасти

В Украине может вырасти минимальный размер помощи по безработице для участников боевых действий. Это предусмотрено в законопроекте №4160.

Этот проект закона предлагает повысить минимальный размер помощи по безработице для участников боевых действий. Предусмотрено, что пособие по безработице не может быть ниже двукратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта не приведет к изменению показателей бюджета. Ведь помощь по безработице выплачивается не за счет бюджетных средств, а за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.