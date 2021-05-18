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Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для учасників бойових дій може зрости

Автор: Юлія Струк

В Україні може зрости мінімальний розмір допомоги по безробіттю для учасників бойових дій. Це передбачене в законопроекті №4160.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Цей проект закону пропонує підвищити мінімальний розмір допомоги по безробіттю для учасників бойових дій. Передбачено, що допомога по безробіттю не може бути нижче двократного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

У пояснювальній записці вказано, що прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету. Адже допомога по безробіттю виплачується не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Як писало РБК-Україна, у березні Верховній раді рекомендували не розширювати пільги для учасників бойових дій. Таке рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Нагадаємо, в Україні хочуть посилити державну підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих. Це пропонує відповідний законопроект №4389.

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