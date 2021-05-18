Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для учасників бойових дій може зрости

В Україні може зрости мінімальний розмір допомоги по безробіттю для учасників бойових дій. Це передбачене в законопроекті №4160.

Цей проект закону пропонує підвищити мінімальний розмір допомоги по безробіттю для учасників бойових дій. Передбачено, що допомога по безробіттю не може бути нижче двократного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

У пояснювальній записці вказано, що прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету. Адже допомога по безробіттю виплачується не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.