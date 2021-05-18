В Украине хотят усилить господдержку ветеранов войны и членов семей погибших

В Украине хотят усилить государственную поддержку ветеранов войны и членов семей погибших. Это предлагает соответствующий законопроект №4389.

Глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко отметил, что этот документ предусматривает государственную поддержку защитников Украины на рынке труда, а также преимущества при трудоустройстве на государственную службу.

"Дополнительные медицинские гарантии, право на психологическую поддержку, программы кредитования жилья и компенсации за покупку жилья, поддержка получения высшего и профессионального образования, компенсация за предоставление социальных услуг и т.д.", - рассказал парламентарий.

Документ сейчас дорабатывает рабочая группа.